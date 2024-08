Avellino adesso testa all’esordio di campionato | Tito al passo d’addio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ cominciato il conto alla rovescia per l’esordio inper l’. Domenica (ore 18) la formazione di Michele Pazienza sarà ospite del Picerno per l’esordio indi Serie C 2024/2025. La squadra, dopo il successo arrivato contro il Pontedera in Coppa Italia di categoria tornerà in campo nella giornata di martedì per la ripresa degli allenamenti. Settimana tipo per la squadra che avrà l’occasione di inserire al meglio anche l’ultimo arrivato, Daishawn Redan in tribuna sabato per la sfida di coppa. Nel frattempo, lavoro frenetico dietro le scrivanie per i dirigenti irpini per le ultime mosse di mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Aili di coda l’avventura di Fabio, promesso sposo della Ternana. Il classe ’93 saluta l’Irpinia dopo quattro anni. Rescissione in arrivo e firma con il club umbro fino al 2026.