Atp Cincinnati Sinner batte Zverev al terzo set e va in finale | è il primo italiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non sarà al massimo della condizione fisica, ma intanto lotta, reagisce, e soprattutto vince. Il tutto incorniciato da un urlo liberatorioa suggellare l’ennesima dimostrazione di forza e personalità. Jannikè innel Masters 1000 dial termine di una battaglia durata più di tre ore contro il numero 4 del mondo Alexander, battuto con il punteggio di 7-6 5-7 7-6. Dopo quattro sconfitte consecutive, il numero 1 del mondo è riuscito a superare il tedesco, che stava diventando lentamente un piccolo tabù, e adesso se la vedrà contro il padrone di casa Francis Tiafoe, vittorioso nell’altra semicontro Holger Rune.andrà alla caccia del quinto titolo della stagione, il quindicesimo della carriera e delMasters 1000 in assoluto. E’ ilad arrivare in