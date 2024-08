Ammodernamento riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare | affidata la progettazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Salerno ha concluso la gara d’appalto per ladei lavori dieddeldi Salerno. L’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico “SPRING PROJECT-RESTART ENGINEERING-Geologo POTO” per un corrispettivo di 268.738,18 euro e prevede la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e del progetto esecutivo, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase die di esecuzione, la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e l’esecuzione delle necessarie attività di indagine, analisi e sondaggi.