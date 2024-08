Alvaro Morata devastato cosa ha detto sulla rottura con Alice Campello

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nessun ritorno di fiamma in vista tra? Parla luitorna a parlare dellacon, in che rapporti sono oggi Scoprire chenon sono più una coppia è stato come un fulmine a ciel sereno per i loro tantissimi fan. In questi anni si sono sempre mostrati incredibilmente complici e innamorati e nessuno aveva mai sospettato che fossero in crisi. Da poco il calciatore è tornato a vivere in Italia, nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio nel Milan. Ospite nella trasmissione ‘De Corazón’ di TVE è tornato a parlare del delicato periodo che sta vivendo dal punto di vista personale. Riferendosi alla fine del suo matrimonio ha: “Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro.