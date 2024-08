5 Palio dei Fontanili di Testa di Lepre | il calendario completo degli eventi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Fiumicino, 19 agosto 2024 – Dal 5 all'8 settembre si svolgerà il "5°deididi"; un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio e promosso dall 'Associazione Pro Loco didi. La manifestazione culturale ed enogastronomica, animerà il Borgo con un ricco programma died iniziative che guideranno i partecipanti alla scoperta delle tradizioni e della cucina autentica della località didi. Un modo genuino per valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico del nostro territorio.