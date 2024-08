Sinner doma il vento e si vendica di Rublev

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilarrotola il Tricolore sul centrale di Cincinnati. Mani davanti agli occhi e asciugamano in testa nei cambi campo, quando quel dritto esplosivo non viaggia come dovrebbe. Maconosce l’abisso e ribalta (4-6, 7-5, 6-4) un match conche pareva già perso. Il russo affamato, dopo il Canada, a Cincinnati salta ancora una volta alla gola di Jannik su un campo dove si vede solo a tratti un bel tennis. Colpevole ilche solo dopo molto l’azzurro riesce are, colpevole una condizione fisica non ottimale. Il primo set è lungo 41 minuti, quasi tre quarti d’ora di sofferenza. La partenza di Jannik è choc troppi errori, pochi vincenti e una resa al servizio più che sottotono. La prova? Il sanguinoso doppio fallo con cui lascia il parziale al russo. Il saldo errori/vincenti è negativo come non mai: 17 a quattro, mentre l’azzurro cerca assistenza dal proprio angolo.