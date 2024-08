Pallamano Serie B Quattro innesti per il Rapid Conferme Carpine e Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) In attesa di conoscere il girone della prossimaB, le tre modenesi al via hanno definito le prime scelte.hanno confermato in panchina rispettivamente Francesco Sgarbi (che allenerà anche la squadra gialloblù diA Bronze) e Luca Montanari. Ha invece cambiato guida tecnica ilNonantola che già qualche settimana fa aveva annunciato il ritorno di Marco Manfredini dopo due anni a Carpi al posto del tandem Reggiani-Carraro che aveva chiuso la stagione scorsa. La rosa dei rossoblù è stata rinforzata con: da Carpi, con cui ha debuttato anche inA Gold, torna il pivot 2002 Alex Monzani (foto) cresciuto col, mentre tornano dopo qualche anno di stop i terzini Federico Lambertini (‘98) e Kleidi Kasa (2004) e il centrale 2006 Christian Monzani.