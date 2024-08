Oroscopo Paolo Fox 19 agosto 2024 | il Cancro non deve faticare Vergine agitata

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 18 agosto 2024) L'diFox del 19è pronto ad anticipare come inizia questa nuova settimana. Sotto la Luna Piena in Acquario, si prefiggono 24 ore importanti, da maneggiare con saggezza. Attraverso le parole-guida del rinomato astrologo italiano, sarà possibile trascorrere una giornata valida. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di lunedì 1919Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete dice che qualcuno potrebbe modificare un corso nel prossimo autunno. Ciò che intraprenderai in questa fase avrà successo entro la fine dell'anno. Toro - L'diFox del Toro sconsiglia di abbassare la guardia. Potresti battere cassa o magari una faccenda legale e burocratica si sbloccherà. Ti toglierai delle soddisfazioni.