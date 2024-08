Non sempre si tratta di un semplice dolore al fianco destro | in questi casi la situazione è più preoccupante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilalpotrebbe nascondere unaallarmante. Vediamo quando è il caso di consultare un medico. I campanelli d’allarme che ci lancia il nostro corpo non devono rimanere inascoltati. Potrebbero salvare la vita specialmente quando segnalano patologie che possono degenerare in fretta. Quando preoccuparsi per unal(Cityrumors.it)Il nostro organismo è lo specchio della salute fisica e mentale. Dobbiamo imparare ad ascoltarlo e riconoscere i segnali di malessere per intervenire in tempo. Se qualcosa non funziona come dovrebbe o c’è un disagio, il corpo lo comunica in vari modi. Può non essere facile percepiresegnali né ricondurli alla giusta causa non essendo noi medici ma possiamo comprendere quando è il caso di intervenire subito chiedendo un consulto con un professionista.