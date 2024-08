LIVE Sinner-Zverev ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | giocatori in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:10 Vittoria che consentirebbe di superare Alcaraz nella race, ricordando che a fine stagione coinciderà con il ranking ATP. 23:06in! 23:00 Non il migliorin queste due settimane nord-americane che precedono l’ultimo appuntamento Major della stagione. Nella partita di ieri contro Andrey Rublev,ha faticato non poco a gestire il vento. Folate importanti hanno condizionato l’intera partita e alla fine l’altoatesino è riuscito a venirne a capo, anche grazie agli omaggi del russo. 22:55 Sarà quindi Sabalenka-Pegula. Adesso strada libera per, tra poco in! 22:15 Ripreso il gioco sul centrale, sono al terzo Pegula e Badosa. Poi! 21:30 Non sembra ci possa essere un miglioramento significativo prima di mezzanotte.