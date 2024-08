Lazio-Venezia programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Alle 20:45 di domenica 18 agostoscenderanno in campo in occasione della prima giornata di. Nella cornice dello stadio Olimpico le due squadre ripartono da due allenatori diversi: Marco Baroni ed Eusebio Di Francesco. Il primo è reduce dalla salvezza ottenuta con l’Hellas Verona, mentre il tecnico abruzzese non è riuscito ad evitare la retrocessione col Frosinone all’ultima giornata. Chi vincerà? Appuntamento alle 20:45 per scoprirlo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su, che in questa stagione (e fino al 2029) trasmetterà sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini e Valon Behrami, ex centrocampista proprio della società biancoceleste.: Riccardo Mancini e Valon BehramiSportFace.