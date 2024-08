Il partito risolva il paradosso che ha creato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Resta la profonda amarezza di aver avuto come avversari politici anche membri dello stessoa cui appartengono diversi di noi e tanti dei nostri sostenitori. Si aggiunge ora ildi trovare rappresentanti di quelseduti fra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale". Sono parole del sindaco rieletto Pd di Pieve di Cento Luca Borsari, che traccia un primo bilancio a due mesi dalla sua riconferma. Ed entra nel merito della questione Federica Orsi. E’ lei l’attuale segretaria locale dei dem di cui parte del direttivo locale delha chiesto le dimissioni, vista la sua debacle elettorale, ma al momento senza successo. La Orsi, che era entrata in contrasto con Borsari, a ridosso del voto aveva infattiuna lista ’ufficiale’ del Pd ottenendo però solo un 11% dei consensi, contro il 75% di Borsari e della sua lista civica.