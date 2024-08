Ciclismo settima vittoria per Montagner nella Coppa Linari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Borgo a Buggiano, 18 agosto 2024 - Sotto la pioggiaprima ora la 62esimaPietroa Borgo a Buggiano con 160 atleti al via ha fatto registrare il successo di Andreaal suo settimo successo stagionale e tra i corridori più forti in assoluto in campo nazionale. L’atleta della Borgo Molino Vigna Fiorita che in Toscana a giugno aveva vinto il Giro della Valdera a tappe, ha compiuto con i compagni di squadra un gran finale di gara per annullare la fuga in atto e piazzare il suo rush che non ha concesso scampo al laziale Consolidani, mentre la terza piazza a confermare la forza del sodalizio del vincitore si è classificato Dalle Crode. Alla gara pistoiese hanno preso il via 160 corridori. Il gruppo è rimasto compatto nei 4 giri iniziali pianeggianti, quindi la selezione progressiva con numerosi ritiri durante i quattro giri con la salita del Colle di Buggiano.