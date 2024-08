Chelsea Maresca | Nel calcio odierno non basta talento serve essere come fratelli in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “Lo dico dal primo giorno, nelilnonqualcosa in più, soprattutto se indossi la maglia del. È per questo che stiamo cercando di creare la giusta cultura dentro e fuori dal. Ci sono piccoli dettagli: ad esempio, in un’amichevole, uno degli avversari ha calciato un nostro giocatore in malo modo, e nessuno dei nostri era lì per difenderlo. Io voglio che i giocatori difendano i propri compagni quando ci sono brutte intenzioni nei loro confronti, Non vuol dire scatenare una rissa, ma avvicinarsi e difendere il compagno. Sono cose necessarie per diventare squadra, bisognain. Altrimenti si fa fatica“. Così Enzoin conferenza stampa a poche ore dal fischio d’inizio di-Manchester City, partita di cartello della prima giornata di Premier League.