Castello delle Cerimonie Imma Polese bufera | ma non era in bancarotta?

(Di domenica 18 agosto 2024) La famigliadel(La Sonrisa) si trova di nuovo in una situazione difficile. Donnae suo marito, Matteo, hanno affrontato numerose critiche dopo aver pubblicato un video del loro sontuoso pranzo di Ferragosto su uno yacht di lusso. Mentre alcuni hanno ammirato l'opulenza, molti hanno usato i social media per condannare l'esibizione di ricchezza, soprattutto in un momento di difficoltà finanziarie e problemi legali. La storia della famigliainizia con il carismatico Don Antonio, noto come il Boss. Il suo, La Sonrisa, situato nel cuore della Campania, divenne sinonimo dei matrimoni napoletani più lussuosi ed esuberanti. Dopo la sua morte, la figlia Donnaha preso il timone, trasformando ilin un fenomeno culturale.