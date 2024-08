Alto Adige trovato corpo di un ragazzo | si teme sia omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Un drammatico ritrovamento ha scosso la tranquilla comunità di Vandoies, una località situata nella splendida cornice della Val Pusteria, in. Nella mattinata del 18 agosto, intorno alle 9, il soccorso alpino di Vandoies/Vintl e la Croce Bianca sono stati chiamati ad intervenire nelle campagne della zona di Terentental, a seguito del rinvenimento di un giovane privo di vita. La notizia ha subito fatto il giro della valle, suscitando sgomento e preoccupazione tra gli abitanti. Le prime ispezioni sul luogo, condotte dagli inquirenti, hanno portato alla formulazione di un’ipotesi inquietante: la morte del giovane potrebbe non essere stata accidentale. Infatti, si sospetta che si tratti di un caso di, anche se al momento le indagini sono ancora in corso e non si esclude nessuna pista. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita.