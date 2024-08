Alain Delon i 5 film più belli e amati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024)non era solo un attore, era un simbolo. Bello da togliere il fiato, con uno sguardo capace di ipnotizzare chiunque, ha dominato lo schermo per oltre mezzo secolo. La sua scomparsa ci ha intristito, ma ci ha regalato interpretazioni che rimarranno vive per sempre. Quale modo migliore per omaggiarlo, se non ricordando i cinquein cui ha brillato come non mai? Preparate i popcorn e lasciatevi trasportare dal fascino irresistibile di uno dei divi piùdel grande schermo. “Rocco e i suoi fratelli” (1960): il dramma del sacrificio familiare In questo gioiello diretto da Luchino Visconti,incarna un giovane di nome Rocco, che si trasferisce a Milano con la sua famiglia dal sud Italia. Non è solo un, ma un’epopea familiare, intrisa di lotte, amore fraterno e sacrifici.