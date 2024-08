Torino | ufficiale l’arrivo di Borna Sosa in prestito con diritto di riscatto dall’Ajax

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilha il suo nuovo esterno sinistro. Il club granata ha ufficializzatodi, che arrivaincon opzione per l’acquisto a titolo definitivo: ildiin favore del club di Urbano Cairo è fissato a una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro., nato a Zagabria il 21 gennaio 1998, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, formazione con cui ha esordito a 17 anni: per lui quattro stagioni con 41 presenze, compresa una gara di Champions League, e la conquista di tre titoli di Croazia e due Coppe di Croazia. Nel 2018 si è trasferito in Germania, allo Stoccarda dove ha disputato 115 partite, segnato 5 reti e servito 35 assist in cinque stagioni, prima di passare ai Lancieri nello scorso mercato estivo.vanta anche 21 presenze e un gol con la nazionale della Croazia.