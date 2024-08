Replica La Promessa in streaming puntata del 17 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 17 agosto 2024) Doppio appuntamento oggi – sabato 17– con la soap spagnola La. Ecco iper rivedere gli episodi 250 e 251 trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Lorenzo aggredisce Curro perché quest’ultimo non ha ancora deciso se andare in Inghilterra. Alonso interviene e minaccia di cacciare Lorenzo dalla tenuta. Catalina sfugge all’attacco di Jimena grazie a Martina, che bussa alla loro porta. In effetti, Catalina si sorprende nel vedere la cognata molto più calma.