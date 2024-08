Punto da un ragno violino muore un mese dopo Giuseppe Russo aveva 23 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Bari, 17 agosto 2024 – E’ morto per le conseguenze di una grave infezione, causata dal morso di un, 23, era statolo scorso 13 luglio mentre faceva le pulizie in una casa di campagna, per conto della ditta per cui lavorava, a Collepasso, nel Leccese. Inizialmentepensato a una zanzara ma poi il pomfo è gonfiato e sono cominciati forti dolori. La gamba su cui si era formato un grosso ascesso è andata in necrosi. L’infezione si è propagata e la morte è sopraggiunta per uno shock settico e un insufficienza multiorgano.è deceduto al Policlinico di Bari. Notizia in aggiornamento