Pmi come navigare tra le trappole di web e social per prendere decisioni consapevoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Quando ci troviamo a doverimportanti, soprattutto strategiche per la nostra impresa, le informazioni che riceviamo giocano un ruolo fondamentale. Tuttavia, soprattutto nell’era della confusione dettata dainetwork, non tutte le informazioni sono ugualmente affidabili o rilevanti. Per un piccolo imprenditore, che potrebbe non avere accesso alle risorse o al tempo per approfondire ogni dettaglio, è cruciale saper distinguere tra ciò che è utile e ciò che non lo è. Vediamoaffrontare questo processo di valutazione delle informazioni, utilizzando esempi più vicini alla realtà quotidiana di chi gestisce una piccola azienda. Innanzitutto, dobbiamo tenere presente che non tutte le affermazioni sono fatti. Immaginate di leggere un articolo online che afferma che le aziende che investono nel marketing digitale crescono più velocemente.