Napoli Centro storico | elude il controllo ed aggredisce la Polizia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 17 agosto 2024). L’uomo alla vista degli agenti si è dato alla fuga perre il. Bloccato dopo una colluttazione con i poliziotti. Nella mattinata del 16 agosto, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio didel territorio, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che alla loro vista, si è dato a repentina fuga nel tentativo dire ildi, ma è stato inseguito e dopo una colluttazione bloccato. A darne notizia la Questura di. L’uomo, identificato in un 26enne napoletano con precedenti di, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.