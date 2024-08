MotoGp pole position e record della pista per Martin Bagnaia secondo a un decimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024): La sfida mondiale è tra loro due e nessun altro. Se ci fossero stati dubbi, sono bastate le qualifiche del Gran Premio d’Austria a far capire che tra i due ducatisti non ci può essere un terzo incomodo. Basta guardare i tempi per rendersene conto. Il pilota del team Pramac fa lain 1.27?.748?‘, poco meno di unpiù veloce deldello scorso anno.tallona con 141 millesimi di distacco. Poi il vuoto. Marc Marquez, terzo in griglia, si ferma a più di mezzo. Aleix Espargaro, primo pilota non Ducati, a 6 decimi. Poi la Ktm di Miller, Vinales e Bastianini. Ottavo Franco Morbidelli. Nono Bezzecchi, con un distacco di un. In quarta fila Pol Espargaro (wild card per lui), Alex Marquez e Brad Binder. La partenzagara sprint alle 15.