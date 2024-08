MotoGP GP Austria griglia di partenza e risultati qualifiche | Martin in pole position davanti a Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Ladie idelledel Gran Premio d’, in corso sul circuito di Spielberg e valido per l’undicesimo appuntamento stagionale della2024. Nel Q1 che apre le danze le prime due posizioni vanno a Jack Miller e Pol Espargaro, che accedono così al Q2 estromettendo Miguel Oliveira e Pedro Acosta. Il portoghese dell’Aprilia chiude con lo stesso tempo di Espargaro, ma viene eliminato poiché lo spagnolo ha fatto segnare prima il suo crono. Nel Q2 va in scena un grande duello tra Jorgee Pecco, che a vicenda si tolgono la leadership l’un l’altro, fino a quandoator fa segnare il super crono di 1:27.748 che di fatto gli consegna la. Il due volte campione del mondo riesce a scendere sotto l’1:28 ma non è abbastanza per insidiare lo spagnolo della Pramac, e deve dunque accontentarsi della seconda piazza.