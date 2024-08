Maltempo lungo la Vallata del Tronto | allagamenti e un albero spezzato sulla Salaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ascoli, 17 agosto 2024 – Nelle Marche era stata annunciata un’allerta meteo per temporali nella giornata di oggi, sabato 17 agosto, ed è stata prolungata anche per la giornata di domenica 18 agosto. E i temporali – insieme a forti raffiche di vento – sono effettivamente arrivati. E anche se è illadel, in provincia di Ascoli Piceno, è durato solo pochi minuti, ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi. Sul territorio ascolano, nel primo pomeriggio, si è abbattuta pioggia torrenziale soprattutto neii paesi di Colli dele Castel di Lama, dove le raffiche di vento sono state molto forti, tanto da spezzare e abbattere un grossosul ciglio dellail cui tronco è cadutoparte di un campo agricolo e nonstrada, generalmente molto trafficata.