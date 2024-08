Lo sfogo di Bob Sinclar | Mi sento così depresso stasera È un incubo è stata la data peggiore della mia intera carriera Ma ho avuto la mia vendetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) “Mi. È un. Èlamia“. Parole forti, inaspettate, pronunciate da Bob, dj icona mondialemusica dance. Il motivo di tanto sconforto? Non un problema tecnico, non un pubblico scarso, ma l’onnipresenza dei cellulari in pista. La serata “disastrosa” si è svolta a Mykonos, in un locale che prometteva invece scintille: “Entri in quel club, il posto è superbo, le ragazze bellissime, pensi che ti divertirai”, racconta. Ma la realtà è ben diversa: il pubblico, invece di ballare, è incollato agli smartphone. Nonostante il suo mix di successi e classici, la pista rimane immobile: “Non fanno altro che filmare col cellulare”, si lamenta il DJ. Nemmeno le sue hit più famose riescono a smuovere la folla: “La gente è congelata”.