Imane Khelif accolta come una star tutta l’Algeria è con lei La denuncia per cyberbullismo e il nuovo look

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Acclamatauna, tra fiumi di folla che l’attendevano festanti fin dalle prime luci dell’alba. Di più.è statain trionfo nella sua città natale: a Tierat, a 340 chilometri di distanza dalla capitale Algeri. La pugile campionessa olimpica ha sfilato sul bus scoperto, privilegio riservato finora solo ai calciatori dopo il successo nella Coppa d'Africa nel 2019. "Tutte le algerine e gli algerini hanno il diritto di gioire e divertirsi" ha detto la 25enne, arrivata in città solo a tarda sera. "Lo sport è un messaggio per tutto il mondo". Dietro la gioia per l’oro olimpico e per l’accoglienza nel suo Paese resta però l’amarezza per le polemiche e le accuse nei giorni dei Giochi. "È un giorno di festa, affronterò questa questione al momento opportuno. Dal ring ho mandato un messaggio a coloro che erano contro di me.