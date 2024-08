Furti in aeroporto e in aereo | i consigli dei carabinieri su come prevenirli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Quando si viaggia, l’entusiasmo e la fretta possono giocare brutti scherzi. Ine durante il volo, la distrazione può far cadere chiunque nella trappola dei ladri. Per proteggersi dae raggiri, è fondamentale seguire idei, sempre in prima linea nella sicurezza.Leggi anche: Dimentica la valigia della moglie al bar: gli artificieri la fanno esplodere Occhio al bagaglio Il bagaglio è un bersaglio facile per i ladri. Mai lasciarlo incustodito, nemmeno per un attimo. Che si tratti di una breve sosta al bar o di una visita ai servizi igienici, la regola d’oro è tenerlo sempre sott’occhio. Distrarsi guardando i tabelloni delle partenze può costare caro. Anche all’arrivo, quando si ha fretta di uscire dall’, bisogna rimanere vigili. Personalizzare le valigie Un trucco semplice ma efficace: personalizzare la propria valigia.