È prodotta in Italia la birra più venduta nel Regno Unito

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel paese delle "pinte” e le “Ale” (tipologia diad alta fermentazione), a vincere a livello di vendite è una bionda “na”. LaMoretti ha superato Carling (birrificio canadese con sede in Ontario) come la lager alla spina piùin Gran Bretagna. «La crescita delle vendite di valore diMoretti è un indicatore di una tendenza che si sta osservando da qualche anno a questa parte, con il marchio davvero ben posizionato per far crescere le vendite dei proprietari di pub, bar e ristoranti», ha detto la direttrice dell'unità dei marchi diHeineken UK Veronica Sica.