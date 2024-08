È nata la nuova OlimpiaMilano In testa ha i playoff di Eurolega

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) di Sandro Pugliese Mentre le altre squadre di Serie A stanno iniziando a ritrovarsi per iniziare con la preparazione, mancano invece ancora una decina di giorni per iniziare ufficialmente l’attività dell’Olimpia Milano per la stagione che verrà. Scelta obbligata sia dagli accordi sindacali dei giocatori in(non si può iniziare troppi giorni prima dall’inizio del torneo), ma anche valutata con attenzione perchè l’obiettivo è, come sempre, affrontare una lunga stagione che possa andare avanti il più possibile verso fine giugno. Così sarà lunedì 26 agosto il "primo giorno di scuola" in casa Armani, anche se ovviamente in questi giorni inizieranno già ad arrivare i giocatori per prendere contatto con la città. Nessuno di loro sarà reduce dall’Olimpiade, visto che è stato appena transato il contratto di Voigtmann (ha firmato ora per il Bayern Monaco). Via anche Maodo Lo.