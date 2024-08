Da Pisa a Mantova un' avventura lunga un campionato Clima caldo all' Arena Garibaldi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Il derby ligure più teso, per lo Spezia, sarebbe stato quello con il Genoa, ma anche con la Samp ultimamente sono state scintille. L'11 gennaio 2021 gli aquilotti hanno conquistato la loro prima vittoria in A al Picco proprio contro i blucerchiati, ma da lì sono cambiate tante cose e i rapporti tra le due tifoserie, un tempo amichevoli, si sono fatti più tesi. L'andata si giocherà a Genova alla diciassettesima giornata, il 14 dicembre, e il ritorno a La Spezia il 5 aprile 2025. Nulla, tuttavia, è caricato di maggiori attese di una sfida di puro campanilismo che in serie B non si era mai vista, quella con la Carrarese, che per un profano potrebbe sembrare una partita come le altre, ma che in entrambe le province di confine è percepita come l'evento clou della stagione.