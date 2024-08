Camping degli sconosciuti Gestione non regolare | denunciato il responsabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) I nominativi dei clienti non venivano trasmessi alla Questura, a dispetto dell’obbligo imposto a tutte le strutture ricettive. Per questo motivo, la Polizia della Divisione amministrativa della Questura di Como, hail legale rappresentante del campeggio International di Porlezza, in via per Osteno. Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di verifiche, che in questo periodo si concentrano nelle zone a maggiore vocazione turistica. Durante queste ispezioni, gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità nelladella struttura, e in particolare che il campeggio non ha rispettato l’obbligo di trasmettere i dati dei clienti che soggiornano per periodi inferiori ai 30 giorni, come previsto da uno specifico articolo del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.