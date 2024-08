Cade dalla cresta a 3 500 metri In prognosi riservata alpinista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Precipita dal monte Tresero durante un’escursione in Valtellina e finisce in ospedale in gravissime condizioni. È inall’ospedale di Morelli di Sondalo (Sondrio) il quarantacinquennedi Ono San Pietro che il giorno di Ferragosto, mentre scalava in monti del territorio di Valfurva, è scivolato da quota 3500. L’incidente si è verificato intorno alle 10,30. L’uomo a quanto si è appreso in mattinata insieme a un amico aveva raggiunto il Gavia. Dopo aver posteggiato la macchina in zona del rifugio Berni, si era incamminato in compagnia verso la cima del Tresero. All’improvviso, quando era ormai vicino alla vetta, è scivolatomontana e non è più riuscito a fermarsi. Avrebbe infatti preso velocità su un nevaio per poi finire al centro di un’area scoscesa costellata da rocce.