Volley femminile l’Italia vola in finale agli Europei Under 20! Belgio battuto con una grande rimonta

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha sconfitto ilper 3-1 (18-25; 28-26; 25-17; 25-21) e si è qualificata alladegli20 di. La nostra Nazionale è riuscita are da una situazione decisamente complicata: dopo aver perso nettamente il primo set, le azzurre si sono ritrovate sotto per 16-19 e 22-24 nel secondo parziale, ma hanno annullato tre set-point (due consecutivi) e sono riuscite a pareggiare la contesa, prima di giganteggiare nella terza frazione e fare valere la propria superiorità tecnica nella quarta. Le ragazze del CT Gaetano Gardi si sono così guadagnate il diritto di tornare in campo sabato 17 agosto (ore 17.30) alla Hristo Botev di Sòfia (Bulgaria) per affrontare la Turchia, che nell’altra semiha regolato la Polonia per 3-1.