Ultima possibilità per Gaza Cosa si è detto a Doha

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il primo giorno del nuovo round di negoziati per l’accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco asi è rivelato fruttuoso, al punto da spingere i mediatori del Qatar, dell’Egitto e degli Stati Uniti, assieme ai negoziatori israeliani, a continuare i colloqui per un altro giorno, nonostante su di essi “pesi” l’assenza di una delegazione di Hamas (che si interfaccia comunque ai lavori, attraverso l’intermediazione offerta da egiziani e qatarioti). Il portavoce del ministero degli Affari Esteri del Qatar Majed Al-Ansari ha dichiarato che i mediatori “sono risoluti nel loro impegno ad andare avanti nei loro sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia diche faciliterebbe il rilascio degli ostaggi e consentirebbe l’ingresso della maggior quantità possibile di aiuti umanitari a”.