Uccisa dall’ex a 25 anni mentre filma un TikTok | era mamma di tre bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una donna di 25è statafidanzatostava registrando un video per Tik Tok insieme alla sua amica.«rideva, ballava e cantava una canzone» nella cucina del suo appartamento, l’uomo ha bussato violentemente contro il vetro della finestra con la canna della pistola e ha sparato un colpo alla testa alla donna. Nella clip, analizzata dalla polizia, si sente la voce di lei chiedere «Cosa ci fai tu qui?», poi il forte rumore dello sparo. La vittima eradi tre.Leggi anche: Jasmineda un camion, aveva 19 ed era una violinista Il femminicidio Kaitlynn Lee è morta a 25, il 10 agosto, quando il suo ex fidanzato e coetaneo Joshua Thompson si è appostato fuori dall’appartamento della donna (in Indiana, Usa) e ha sparato un colpo di pistola alla testa attraverso la finestra della cucina.