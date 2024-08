Trovato cadavere nel Tevere | è un trentenne romano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un cadavere è stato rinvenuto nel fiume, all'altezza di Ponte Marconi, a Roma, nel quartiere Portuense. Il ritrovamento è avvenuto giovedì 15 agosto, quando un passante ha notato una sagoma nel fiume che, avvicinandosi, si è rivelata essere il corpo senza vita di un uomo. L'uomo ha immediatamente allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, e i vigili del fuoco, intervenuti con il Nucleo sommozzatori, hanno recuperato il corpo. Il cadavere è stato identificato come un uomo di 33 anni, anche se la sua identità non è stata resa pubblica. Le circostanze della sua morte sono al momento sconosciute, e l'autopsia sarà necessaria per determinare le cause del decesso.