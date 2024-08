The Union la recensione | Mark Wahlberg Halle Berry e un action comedy che spreca il suo potenziale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nonostante la buona partenza (tra azione e complicità umoristica), l'di Julian Farino finisce per essere l'ennesima operazione standard che pensa già ad un possibile sequel. In streaming su Netflix. Passati i primi quaranta minuti, pensavamo di avercela fatta. Pensavo che sì, fosse finalmente arrivata unin qualche modo diversa (pur seguendo la stessa formattazione) che potesse sinceramente divertire. Illusione momentanea, speranza effimera. Dall'altra parte, come se stesse sbandando verso la giusta direzione (!), ecco che Thedi Julian Farino (discreta carriera da regista, tra episodi televisivi e lungometraggi pressoché inediti), a metà del viaggio, torna a battere i sentieri consumati del classico (e a questo punto diremmo solito) titolo targato Netflix.