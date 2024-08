Parma Pecchia | Affrontiamo questo campionato con fiducia c’è grande voglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il tecnico del, Fabio, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Fiorentina, prima gara della nuova stagione di Serie A 2024/25. Sul salto dalla B alla massima serie, l’allenatore dei Ducali ha dichiarato: “C’è curiosità da parte di tutti, ma soprattutto c’èdi confrontarci con undi livello più alto. E il fatto che pochi abbiano già fatto la Serie A non andrà ripetuto ogni volta, è così e non ci possiamo fare nulla. Piuttosto dovremo essere bravi ad esaltare le caratteristiche digruppo che ha bisogno di entusiasmo, leggerezza edi divertirsi“. Sulche si prefigura: “Vedo come negli anni scorsi due fasce abbastanza marcate, le prime 7/8 a lottare per l’Europa e poi l’altro gruppo abbastanza variegato.