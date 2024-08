Palermo bambino di 10 mesi in ospedale | si sospetta abbia ingerito cannabis

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Undi 10è stato ricoverato inper unaintossicazione: nel suo sangue sono state trovate tracce di cannabinoide. L’ipotesi è che il neonato – che non sarebbe in pericolo di vita –un pezzo di hashish o di marijuana. Il piccolo è arrivato nella serata di Ferragosto al pronto soccorso pediatrico dell’Cervello diaccompagnato in auto dai due genitori, entrambi poco più che ventenni. Secondo una prima ricostruzione, i due hanno notato che ilstava male e lo hanno immediatamente portato inin auto preferendo non perdere tempo nell’attesa che arrivasse l’ambulanza. Dopo il triage i medici hanno subito eseguito i primi accertamenti, da cui è emersa emersa la presenza, nelle urine del neonato, di tetraidrocannabinolo, il principio attivo della