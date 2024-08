NEW WOMAN è il nuovo singolo di LISA insieme a ROSALÍA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) È uscito oggi 16 agosto 2024 in digitale, e in radio dal 23 agosto “NEW”, ildella cantautrice, ballerina e icona di stilealla cantautrice e produttrice spagnola vincitrice di 2 GRAMMY Award e di 12 Latin Grammy Awards. E’ online anche il videoclip ufficiale diretto da Dave Mayers. Fuori oggi “New” diÈ uscito oggi 16 agosto 2024 in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 23 agosto “NEW” (LLOUD Co./RCA Records – https://sme.lnk.to/New), ilirresistibiledella celebre cantautrice, ballerina e icona di stile da MILIARDI di stream(LaManobal)alla cantautrice e produttrice spagnola del momento vincitrice di 2 GRAMMY Award e di 12 Latin Grammy Awards