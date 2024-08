Matthew Perry | arrestati i colpevoli della sua morte erano in cinque

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nella mattinata del 15 agosto negli USA si sono concluse le indagini federali sulladi, uno degli attori più amaticelebre serie comedy Friends. Le indagini si sono concluse conarresti, tra questi c’è l’assistente personale dell’attore, Kenneth Iwamasa. A comunicarlo sono state FBI e DEA durante una conferenza stampa congiunta a Los Angeles. Come leggiamo su una notizia anticipata da ABC Newspersone sono state arrestate. Oltre al già citato Kenneth Iwamasa troviamo Eric Fleming, piccolo spacciatore del luogo, Salvador Plasencia, dirigente di una clinica di North Hollywood, Jasveen Sangha, nota nell’ambiente giudiziario come La ReginaKetamina di LA e il medico Mark Chavez. Questi sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere, spaccio e falso in atto pubblico per aver falsificato documenti ospedalieri.