LIVE – Palio di Siena 16 agosto 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) C’è grande attesa per ildidel 16, quello in onore della Madonna Assunta. Occhi puntati sulle Contrade partecipanti (Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno, Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice) pronte a contendersi il(Drappellone di seta dipinto). Sarà una lunga giornata. Dopo l’ultima prova, “la provaccia”, i Capitani devono comunicare per iscritto all’Autorità Comunale la nomina del Fantino, indicandone anche il soprannome; da quel momento il Fantino non può più essere cambiato. La gara inizierà alle ore 16.50, con l’ingresso in piazza del Corteo Storico mentre i cavalli usciranno alle 19.00 dal Cortile del Podestà. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dall’inizio del corteo. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Scopriamolo insieme.