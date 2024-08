Ligue 1 2024 2025 il Psg si sveglia nel finale e dilaga | Le Havre battuto 4-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Psg fatica per più di un’ora di gioco, ma segna tre gol nele vince la prima partita di. Allo Stade Océane la squadra di Luis Enrique batte 4-1 il Lee trova i primi tre punti della stagione. Nella prima partita ufficiale senza Kylian Mbappè, il tecnico spagnolo schiera il 16enne Ibrahim Mbaye nel tridente con Goncalo Ramos e Asensio. A sbloccare il risultato però è Lee Kang In, che al 6? sblocca il risultato con un sinistro a giro dopo lo spunto di Ramos. Il Psg controlla la palla toccando anche il 73% del possesso, ma ad inizio ripresa il Lepareggia. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Operi in spaccata sorprende Donnarumma e serve un assist per il tocco ravvicinato di Lloris. Al 54? il Leesulta per il gol del 2-1.