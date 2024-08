I boxer aumentano la fertilità? La spiegazione dell’esperto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Davvero indossare ifavorisce nell’uomo una concentrazione più elevata di spermatozoi? Un esperto prova a dare unaI maschi si dividono in due categorie: chi sotto i pantaloni indossa ie chi, invece, gli slip. Si tratta tutto di una questione di abitudine e di comodità che, almeno a livello teorico, non dovrebbe comportare alcuna differenza effettiva sulla vita dell’uomo. Eppure, secondo alcune analisi condotte di recente sembrerebbero dimostrare il contrario. In particolar modo, uno studio dell’Università di Harvard, condotto nel 2018, mostra che gli uomini che sono abituati a indossare ihanno concentrazioni di spermatozoi più elevate rispetto a chi, invece, porta gli slip. Una versione che, però, non ha messo tutti d’accordo. Secondo l’urologo Piet Hoebeke, dell’ospedale universitario di Gent, le cose da osservare sarebbero altre.