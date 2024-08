Giulia Salemi protagonista di un progetto ambizioso | Sarà speciale come lei

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha realizzato una nuova campagna con un noto brand di gioielli. Presto l’uscitarinnova un’importante collaborazione che presto presto verrà la luce. Il noto brand di gioielli Morellato ha infatti puntato nuovamente sulla nota influencer digitale per la nuova campagna che pressoaffissa in giro per l’Italia. La futura mamma solo pochi mesi fa ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primogenito che rappresenta il frutto dell’amore con Pierpaolo Pretelli.negli ultimi mesi ha cercato di tenere riservata la gravidanza ed infatti ha preso parte a nuovi progetti ed ha portato a termine anche diverse avventure che i fan potranno però scoprire solo da settembre.