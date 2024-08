Fisco Bankitalia certifica il boom di entrate FdI | La cura Meloni funziona demolite le fake news della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un post- Ferragosto indigesto pere opposizioni. “Responsabile”. “A giugno letributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 42 miliardi: in aumento del 9,9 per cento (3,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023?. L’Istituto di via Nazionale rileva, nello specifico, come “nel primo semestre del 2024 letributarie sono state pari a 248,8 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (17,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. Letributarie in aumento si collocano nel combinato disposto tra aumento del Pil e politiche fiscali efficaci e di maggior controllo dell’evasione. Con queste carte in regola si dimostra che l’esecutivo procede nella giusta direzione. Un mal di pancia in più per chi attacca a testa bassa.