Ferragosto | denunce e sanzioni nell’area dei Musei Vaticani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma,, San Pietro,, arnesi da scasso,, Lazio – I Carabinieri della compagnia di Roma San Pietro denunciano due giovani romani per possesso di arnesi da scasso e sanzionano diversi conducenti di Taxi e Ncc. Durante i controlli di, i Carabinieri della compagnia di Roma San Pietro hanno intensificato la sorveglianzadei, piazza San Pietro e le vie limitrofe, con risultati significativi. Due giovani romani, rispettivamente di 23 e 28 anni, sono stati denunciati per possesso di arnesi da scasso dopo essere stati sorpresi a girare tra le auto in sosta lungo viale Vaticano. Oltre a queste, i Carabinieri hanno elevatoamministrative a 18 conducenti di Taxi e Ncc per varie violazioni del Codice della Strada.