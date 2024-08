Empoli visita del Ct Spalletti alla squadra di D’Aversa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – La serie di incontri del ct Lucianocon i club di Serie A, iniziata in questa nuova stagione mercoledì scorso al ''Viola Park'', è proseguita a Ferragosto a, al ''Sussidiario'' dello Stadio ''Carlo Castellani'', doveè stato ricevuto dal tecnico empolese Roberto D'Aversa, dal ds Roberto Gemmi e dal Responsabile scouting Armando Perna. Dopo aver salutato la, il ct ha seguito la sessione pomeridiana di lavoro in campo guidata da D'Aversa. Il ritorno diè sempre un momento romantico: qui il ct della Nazionale ha chiuso la carriera da calciatore ed ha iniziato ad allenare, prima le giovanili, poi la chiamata in primanel 93-94 e la straordinaria cavalcata dSerie CSerie A, oltre ad una Coppa Italia di C edsalvezzaprima stagione nella massima serie.