Dopo Washington a Praga Nato fa il punto su misure e deterrenza

(Di venerdì 16 agosto 2024) Milano, 16 ago. (askanews) – La massima autorità militare della, il Comitato militare, si riunirà dal 13 al 15 settembre 2024 a, Repubblica Ceca. Durante l’incontro di persona, i Capi di stato maggiore della difesa discuteranno degli sviluppi strategici militari all’interno dell’Alleanza. Lo rende noto l’alleanza in un comunicato, annunciando che gli interventi di apertura spetteranno al presidente del Comitato militare della, ammiraglio Rob Bauer, al presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel (ex militare ed ex generale) e al capo di stato maggiore ceco, tenente generale Karel Rehka. Da notare che Pavel è stato eletto presidente della Repubblica Ceca a gennaio 2023. Con l’appoggio del governo di centrodestra, ha sconfitto l’ex primo ministro populista Andrej Babis.